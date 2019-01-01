  1. الرئيسية
  2. رياضة محلية

4 لقاءات في دوري غزة اليوم

الأحد 27 أكتوبر 2019 01:36 م / بتوقيت القدس +2GMT
4 لقاءات في دوري غزة اليوم


غزة / سما /

تتواصل اليوم الأحد منافسات الجولة التاسعة لبطولة الدوري الممتاز ودوي الدرجة الأولى لأندية قطاع غزة.

ففي ملعب فلسطين غرب غزة، يلتقي فريقي الصداقة والهلال، حيث يبحث الفريقان في هذا اللقاء عن تحقيق نتيجة الفوز.

وعلى ملعب خانيونس البلدي جنوب القطاع، يستقبل شباب خانيونس نظيره اتحاد بيت حانون الرياضي، في لقاء مهم وقوي للفريقين.

وفي دوري الدرجة الأولى، يحل فريق خدمات المغازي ضيفاً ثقيلاً على نادي نماء على ملعب بيت حانون الرياضي شمال القطاع، كما يستضيف القادسية الرفحي فريق العطاء على ملعب رفح البلدي.

#دوري غزة #مباريات

الأكثر قراءة اليوم

رابط فحص 100 دولار المنحة القطرية لشهر أكتوبر 2019

الإعلام العبري : مقاتلات سلاح الجو حلقت في سماء غزة للتحقق من نشاط غير عادي

وزير الزراعة يتحدث عن قرار وقف استيراد العجول من "إسرائيل" ويوجه عدة رسائل!

البنتاغون : البغدادي قتل نفسه بتفجير سترة ناسفة بعملية أميركية بإدلب

في صفعة سياسية لإيران...الصدر: "استقيلوا قبل ان تُقالوا...او أصلحوا قبل ان تُزالوا"

تفاصيل اجتماع السفير العمادي مع قيادة "الجهاد الاسلامي" بغزة

بعد تعيين رئيس بلدية برفح.. "فتح": حماس تعيد الشعب إلى عصور الإقطاعيات والاستعباد

الأخبار الرئيسية

فيديو : الكشف عن تفاصيل جديدة حول عملية قتل البغدادي

جنرالات : الوضع الأمني لإسرائيل على شفا الهاوية

الشعبية : حماس تكرر سلوكها الخاطئ الذي يكرس الانقسام في تعيين رئيس لبلدية رفح

غزة: الاحتلال يطلق عدة قذائف وصفارات الإنذار تدوي بالخطأ

بدء صرف المنحة القطرية في غزة