4 لقاءات في دوري غزة اليوم

غزة / سما /

تتواصل اليوم الأحد منافسات الجولة التاسعة لبطولة الدوري الممتاز ودوي الدرجة الأولى لأندية قطاع غزة.

ففي ملعب فلسطين غرب غزة، يلتقي فريقي الصداقة والهلال، حيث يبحث الفريقان في هذا اللقاء عن تحقيق نتيجة الفوز.

وعلى ملعب خانيونس البلدي جنوب القطاع، يستقبل شباب خانيونس نظيره اتحاد بيت حانون الرياضي، في لقاء مهم وقوي للفريقين.

وفي دوري الدرجة الأولى، يحل فريق خدمات المغازي ضيفاً ثقيلاً على نادي نماء على ملعب بيت حانون الرياضي شمال القطاع، كما يستضيف القادسية الرفحي فريق العطاء على ملعب رفح البلدي.