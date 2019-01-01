هاري كين يتوعد فان دايك ويتحدى ليفربول

وكالات / سما /

رفع هاري كين، مهاجم نادي توتنهام هوتسبير، شعار التحدي في وجه فيرجيل فان دايك، مشيراً إلى أن ليفربول فريق يمكن التفوق عليه، وذلك في تصريحات أدلى بها قبل لقاء الفريقين المرتقب، اليوم الأحد، في قمة مباريات الجولة العاشرة من الدوري الإنجليزي.

ويحتل ليفربول صدارة جدول الترتيب برصيد 25 نقطة، بينما يتواجد توتنهام في المركز العاشر برصيد 12 نقطة، ولم يحقق النادي اللندني سوى انتصاراً وحيداً على الريدز في آخر 15 مواجهة بين الفريقين في جميع المسابقات (4 تعادلات و10 هزائم).

هاري كين يؤمن بقدرة توتنهام على قهر ليفربول:

وقال كين، في تصريحات نشرتها صحيفة (ميرور) البريطانية: “فان ديك مدافع عظيم، ولكنه ليس المدافع الذي لا يُقهر، وليفربول كذلك ليس الفريق الذي لا يُقهر”.

وتابع في نفس السياق: “يجب علينا فقط أن نركز على أنفسنا، أي فريق يمكن قهره في يوم ماً، علينا فقط أن نحاول أن نفعل ذلك في أنفيلد”.

وعن الاشتباك الفردي مع فان ديك، قال كين: “كمهاجم، الأمر بالنسبة لي ليس مواجهة فردية، هناك العديد من الأمور الأخرى، فان ديك مدافع ممتاز، وقدم موسمين رائعين مع ليفربول”.

وأضاف: “في اعتقادي، الأمر ليس متعلقاً سوى بلعب الكرة التي تعودت عليها، وأن أقوم بالتحركات الخاصة بي وأركض كما تعودت وأن أحاول التسجيل وصناعة الأهداف، في النهاية هي لعبة جماعية، يجب أن نكون معاً من أجل غاية واحدة”.

واختتم هاري كين تصريحاته بالقول: “كانت هناك منافسة كبيرة بين ليفربول وتوتنهام في آخر عامين، لأننا كنا ننافس على قمة الدوري الإنجليزي وعلى دوري أبطال أوروبا، وهذا ما يحدث حين يلتقي فريقان من الطراز الرفيع، نريد أن نفوز، نريد أن نكون في القمة، مثلما كانوا هم في القمة نهاية الموسم الماضي، مع أنني لا أريد أن أتذكر متى حدث هذا”.