بلدية غزة: كمية الأمطار التي هطلت مساء أمس بلغت 16 ملم

غزة / سما /

أكدت لجنة الطوارئ في بلدية غزة أن كمية الأمطار التي هطلت على المدينة في ساعات مساء يوم أمس السبت بلغت نحو 16 ملم وهي كمية جيدة تساهم في تغذية الخزان الجوفي في المدينة ولم تحدث أي حالات غرق للشوارع بفعل الجهود التي بذلتها طواقم البلدية خلال ساعات تساقط مياه الأمطار.

وأوضحت اللجنة أنها طواقمها العاملة في الميدان، عملت خلال ساعات تساقط مياه الأمطار على تصريف المياه في المناطق المنخفضة، ومعالجة طفح الصرف الصحي، وتفقد مصارف مياه الأمطار للتأكد من عدم وجود أي عائق لتصريف المياه .

وبينت أنه تم معالجة منذ مساء يوم أمس وحتى صباح اليوم نحو إشارة مختلفة في كافة مناطق المدينة تركزت بالأساس في محيط بركة عسقولة، وشارع صلاح الدين، ومناطق أخرى من المدينة .

ودعت اللجنة المواطنين لضرورة إتباع إرشادات التعامل مع تساقط مياه الأمطار والتواصل مع وحدة المعلومات والشكاوي في البلدية على الرقم المختصر ( 115 ) والإبلاغ الشكاوي المتعلقة بخدمات البلدية .

وكانت دائرة العلاقات العامة والإعلام في البلدية قد بدأت بنشر إشادات توعوية للتعامل مع تساقط مياه الأمطار والمنخفضات الجوية التي قد تتعرض لها المدينة عبر صفحة البلدية على صفحة الفيس بوك وموقع البلدية، وفاتورة الخدمات، ووسائل الإعلام المختلفة.

وتضمنت الإرشادات؛ دعوة المواطنين لضرورة عدم إلقاء النفايات في الشوارع حتى لاتنجرف مع مياه الأمطار وتتسرب إلى مصافي تصريف المياه وتؤدي إلى إغلاقها، وعدم رفع أغطية مناهل الصرف الصحي حتى لاتدخل مياه الأمطار إلى شبكات الصرف الصحي وتسبب في طفحها خصوصا في المناطق المنخفضة