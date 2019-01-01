الاستخبارات التركية والعراقية قدمتا مساعدة لواشنطن في قتل البغدادي

واشنطن/وكالات/

نقلت وكالة "رويترز" عن مسؤول تركي رفيع قوله، إن أبو بكر البغدادي وصل إلى موقع العملية التي نفذها الجيش الأمريكي قبل 48 ساعة من الإغارة عليه.

وأضاف أن الجيش التركي "كان على علم مسبق بغارة ليلة أمس في سوريا"، وأن "تركيا ستستمر في تنسيق إجراءاتها في الميدان".

وأكدت وزارة الدفاع التركية أن الجيشين التركي والأمريكي تبادلا ونسقا المعلومات قبل عملية البغدادي.

وأضافت الوزارة على "تويتر" أنه "قبل العملية الأمريكية في محافظة إدلب السورية الليلة الماضية، كان هناك تبادل للمعلومات وتنسيق بين السلطات العسكرية في البلدين".

من جهته بث التلفزيون الرسمي العراقي مشاهد لما قال إنها الغارة التي تسببت في مقتل البغدادي، مؤكدا أن الاستخبارات العراقية ساعدت في تحديد مكان زعيم تنظيم "داعش".

وتداول مغردون لقطات قصف ومعارك قالوا إنها دارت ليلا في قرية باريشا بمحافظة إدلب السورية، وهي المكان الذي يعتقد أن زعيم تنظيم "داعش" أبو بكر البغدادي قتل فيه.

وكان مغردون سوريون من إدلب قد أشاروا إلى عملية إنزال للتحالف الدولي في قرية باريشا، نفذتها ثماني مروحيات مدعومة بطيران حربي تابع للتحالف، وتحدثوا عن قصف عنيف بالمنطقة.

وفي وقت سابق، قالت وسائل إعلام أمريكية إن البغدادي لقي مصرعه بغارة أمريكية صادق على تنفيذها الرئيس دونالد ترامب.

المصدر: "رويترز"