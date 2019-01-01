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الصالح ينتقد تعيين حماس لمجالس بلديات في غزة دون انتخابات

الأحد 27 أكتوبر 2019 01:12 م / بتوقيت القدس +2GMT
الصالح ينتقد تعيين حماس لمجالس بلديات في غزة دون انتخابات


رام الله / سما /

 انتقد وزير الحكم المحلي، مجدي الصالح، اليوم الأحد، تعيين حركة حماس مجالس محلية لإدارة البلديات في قطاع غزة دون انتخابات.

وقال الصالح لإذاعة فلسطين، إن حماس عينت رئيساً وأعضاء مجلس بلدي لمدينة رفح في جنوب القطاع في "التفاف على العملية الديمقراطية ويحق كل مواطن انتخاب من يراه مناسبا".

وحذر الصالح من خطورة "تجاوز حماس غير القانوني لصلاحيات وزير الحكم المحلي بتعيين مجلس بلدي بعد مصادقة مجلس الوزراء على ذلك"، مشيراً إلى أن هذا الإجراء سيؤثر على عمل البلديات وحصول المواطنين على الخدمات المطلوبة.

ونددت حركة فتح وفصائل منظمة التحرير الفلسطينية بخطوات تعيين مجالس محلية أقرتها حماس تباعا في الأشهر الأخيرة في غزة.

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