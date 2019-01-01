حماس: أسرانا يؤكدون مجددًا قدرتهم على انتزاع حريتهم

غزة / سما /

قال الناطق باسم حركة حماس حازم قاسم، اليوم الأحد، إن إعلان الأسير طارق قعدان تعليق إضرابه عن الطعام بعد استجابة إدارة السجن لمطالبه، يؤكد مجددًا قدرة الفلسطيني على انتزاع حريته.

وأكد قاسم في تصريح صحفي له، أن الأسرى يجبرون الاحتلال على تنفيذ مطالبهم، مشيرًا إلى أن الأسير قعدان حطم عنجهية الاحتلال على صخرة صموده.

واعتبر ما جرى "جولة نصر على السجان الصهيوني، كامتداد لمعركة الإرادات المتواصلة بين شعبنا والمحتل المجرم".

ووجه التحية للأسرى في سجون الاحتلال والذين ما زالوا يخوضون معركة الكرامة بأمعائهم الخاوية، وعهدنا معهم بفجر حرية قريب، كما جاء في تصريحه.