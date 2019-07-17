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أبو جيش: المرأة الفلسطينية شريك أساسي في عملية التنمية

الأحد 27 أكتوبر 2019 12:53 م / بتوقيت القدس +2GMT


رام الله / سما /

هنأ وزير العمل نصري أبو جيش، اليوم الاحد، النساء العاملات في وزارة العمل باليوم الوطني للمرأة الفلسطينية، الذي أقره مجلس الوزراء في جلسته بتاريخ 17/7/2019، باعتبار السادس والعشرين من تشرين الأول من كل عام يوما وطنيا للمرأة الفلسطينية، وذلك تقديرا للمرأة شريكة الرجل في النضال وبناء المؤسسات الفلسطينية ومساندة القضية الفلسطينية.

وقال الوزير أبو جيش أن هذا اليوم يعتبر إحياءً لتاريخ بطولات المرأة الفلسطينية، وتعزيزا لدورها في عملية التنمية المستدامة وبناء الدولة الفلسطينية المستقلة وعاصمتها القدس الشريف، لافتا إلى أن نسبة القوى العاملة من النساء في فلسطين حوالي 19%، وهي نسبة متدنية، ويجب بذل قصارى الجهود لرفع هذه النسبة لتفعيل وتعظيم دورهن في المساهمة في حمل المشروع الوطني وبنائه.

#المرأة الفلسطينية #وزير العمل

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