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الاحتلال يعتقل 18 مواطنا من الضفة بينهم عشرة عمال

الأحد 27 أكتوبر 2019 12:51 م / بتوقيت القدس +2GMT


رام الله / سما /

اعتقلت قوات الاحتلال الإسرائيلي، الليلة الماضية، واليوم الأحد، 18 مواطنا من الضفة، بينهم عشرة عمال على الأقل، جرى اعتقالهم خلال محاولتهم الدخول إلى أراضي العام 1948.

وقال نادي الأسير، إن سبعة مواطنين جرى اعتقالهم من بلدة العيسوية في القدس، وهم: أنور سامي عبيد، وحامد شفيق عبيد، ومحمود زمرد، ومحمد خالد محمود، وإسماعيل سنقرط، ومالك محمود الشيخ، ومحمد داوود محمود.

ومن بلدة علار في طولكرم، اعتقل الاحتلال المواطن أيسر ممدوح شديد (47 عاماً)، كذلك جرى اعتقال لعشرة عمال على الأقل خلال محاولتهم الدخول إلى الأراضي المحتلة عام 1948، لم تعرف هويتهم بعد.

#الاحتلال

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