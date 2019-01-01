Mozilla تدعم متصفحها الإلكتروني بميزة مهمة

وكالات / سما /

تعمل شركة Mozilla على تطوير ميزة ستسهل حياة الكثيرين من مستخدمي متصفح firefox الإلكتروني الشهير.

وتبعا للتسريبات فإن الخبراء في Mozilla يعملون حاليا على تطوير ميزة جديدة للترجمة التلقائية لصفحات firefox ستكون شبيهة بميزة الترجمة الموجودة في متصفح google chrome.

ولكن المميز في تقنية Mozilla هو أنها ستوفر خصوصية أكبر لبيانات المستخدم، إذ لن ترسل النصوص المراد ترجمتها إلى سحابة إلكترونية كما هو الحال في ميزة الترجمة التي توفرها غوغل في متصفحها، بل ستترجم النصوص بشكل مباشر معتمدة على الذكاء الصناعي، وستزيد قدرات هذه التقنية مع مرور الزمن بفضل قدرات التعلم الآلي التي ستدخل عليها.

ويتم تطوير مكتبة رقمية لتعمل مع الخدمة المذكورة في إطار مشروع Bergamot يدار من قبل جامعة أدنبرة، والذي حصل على تمويل بقيمة 3.3 مليون دولار من الاتحاد الأوروبي مخصصة من برنامج البحث والابتكار.

وقال الخبراء في مشروع Bergamot إن التحول إلى هذا النمط الجديد من الترجمة الآلية يسمح للناس بالحفاظ على خصوصية بياناتهم، ويزيد من استيعاب تقنيات اللغة في أوروبا في القطاعات التي تتطلب السرية.