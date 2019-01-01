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‫منظار المعدة يقي من سرطان القولون

الأحد 27 أكتوبر 2019 12:32 م / بتوقيت القدس +2GMT
‫منظار المعدة يقي من سرطان القولون


وكالات / سما /

قال البروفيسور الألماني توماس‬ ‫زويفرلاين إن منظار المعدة يعد طريقة فحص سريعة وآمنة لأمراض الجهاز‬ ‫الهضمي الشائعة مثل داء كرون والتهاب القولون التقرحي، كما أنه يساعد في‬ ‫الوقاية من سرطان القولون.‬

‫وأوضح أخصائي أمراض الجهاز الهضمي أن منظار المعدة يتيح اكتشاف ما تعرف ‫بالبوليبات، وهي عبارة عن نتوءات عُقدية تظهر على الغشاء المخاطي المبطن‬ للأمعاء.

‫ومع مرور الوقت قد تتحول هذه التورمات الحميدة إلى تورمات خبيثة ترفع‬ ‫خطر الإصابة بسرطان القولون، الذي قد يؤدي إلى الوفاة. وبواسطة المنظار‬ ‫يمكن للطبيب استئصال هذه البوليبات قبل أن تصير خبيثة. ‬

‫وأضاف زويفرلاين أن الحالات التالية تستدعي إجراء منظار المعدة:

1- آلام‬ ‫البطن المتكررة والمستمرة.
2- الإسهال المستمر.
3- وجود دم في البراز.
4- فقدان‬ ‫الوزن دون أسباب واضحة. ‬

‫وأشار البروفيسور الألماني إلى أنه لا يجوز تناول الأطعمة المحتوية على‬ ‫نواة أو حبوب أو قشرة مثل منتجات الحبوب الكاملة والذرة والسمسم والكيوي‬ ‫والطماطم والعنب قبل إجراء المنظار بمدة تتراوح بين 3 و7 أيام، ‫لأن هذه الأطعمة تلتصق بجدار الأمعاء لمدة طويلة، مما يؤدي إلى صعوبة ‫الفحص. ويُراعى أيضا شرب الماء بكثرة من أجل تنظيف الأمعاء.‬ 

#سرطان القولون #الصحة #المعدة #منظار

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