مؤسس تويتر: عملة فيسبوك الرقمية وسيلة تحايل

وكالات / سما /

أجاب الرئيس التنفيذي لشركة تويتر جاك دورسي عن سؤال حول ما إذا كانت تويتر مهتمة بالدخول في استثمار في عملة فيسبوك الرقمية الجديدة المسماة "ليبرا"؛ بأن شركته ليست مهتمة أبدا بهذا الهراء.

وأضاف دورسي -أثناء حديثه في برنامج "نيوز سمت" في مدينة نيويورك- أن عملة فيسبوك المستقبلية هي وسيلة تحايل وليست عملة مشفرة حقيقية، وأن شركته لن تكون لها أي علاقة بها.

والتقطت مراسلة سي.إن.إن كيري فلين تصريحات دورسي ونشرتها على حسابها على تويتر.

ولم يتوقف دورسي عند هذا الحد، بل وصف ربط ليبرا بالعملة المشفرة بكونها حيلة تسويقية مشبوهة، وقال "لا أعرف إذا كان ذلك وسيلة للتحايل، ولكن العملة المشفرة ليست ضرورية لإنجاح هذا الأمر".

ودورسي ليس الشخص الوحيد الذي يعتقد أن ربط ليبرا بالعملات المشفرة خطأ؛ فقد أخبر ريكاردو سباني، خبير العملات المشهور وصاحب شركة مونيرو، موقع ماشيبل التقني عبر رسالة مباشرة على تويتر أن وصف ليبرا بالعملة المشفرة هو وصف غير صادق، وفي أحسن الأحوال غير أمين.

وقال سباني "من الناحية الفنية، يوجد اختلاف بسيط بين آلية ليبرا لتقرير إذا كانت معاملتك تستحق الموافقة، فشركة فيزا وحدها تقرر إذا كان يجب معالجة معاملتك؛ لذلك يمكن اعتبار أنه مصرف مركزي باسم آخر، مثل لجنة مصرفية مركزية معتمدة بدل لجنة عينتها الحكومة".

ويبدو أن فيسبوك لا يزال بحاجة إلى الفوز بأكثر من مجرد موافقة الكونغرس إذا أراد أن تحصل عملته ليبرا على قبول واسع بين الجمهور.