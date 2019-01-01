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فوز ثمين لخدمات النصيرات.. والبريج يصيب الجلاء بمقتل

الأحد 27 أكتوبر 2019 12:06 م / بتوقيت القدس +2GMT
فوز ثمين لخدمات النصيرات.. والبريج يصيب الجلاء بمقتل


غزة / سما /

حقق خدمات النصيرات فوزا غاليا وثأريا على خدمات خانيونس (1-0), ضمن منافسات الأسبوع التاسع من دوري الدرجة الأولى.

ويدين النصيرات بفوزه الثمين إلى طارق الهور الذي سجل هدف المباراة الوحيد (51), ليرفع رصيده إلى 18 نقطة في الصدارة, ويبقى رصيد خدمات خانيونس 16 نقطة في المركز الثاني مؤقتا.

الجلاء – خدمات البريج (0-1)

وانتصر خدمات البريج على الجلاء (1-0).

وسجل حازم قفة هدف المباراة الوحيد لخدمات البريج (94), ليرفع رصيده إلى 13 نقطة في المركز السادس مؤقتا, ويتوقف رصيد الجلاء عند 15 نقطة في المركز الثالث مؤقتا.

#الجلاء #خدمات النصيرات #خدمات البريج #خدمات خانيونس

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