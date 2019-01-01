  1. الرئيسية
  2. رياضة محلية

إنجاز جديد لفلسطين في الفنون القتالية المختلطة

الأحد 27 أكتوبر 2019 12:04 م / بتوقيت القدس +2GMT
إنجاز جديد لفلسطين في الفنون القتالية المختلطة


القاهرة / سما /

حقق منتخب فلسطين للفنون القتالية المختلطة, إنجازا جديدا, بعدما حصد المركز الأول في بطولة "جمهورية مصر العربية" فئة "أسلوب K1".

وانطلقت البطولة في الساعات الماضية, وظهر فيها الفلسطينيان هادي الكحلوت ومحمد لولو بصورة مميزة, ليحصدا ذهبية فئة "أسلوب K1", رغم مشاركة 240 لاعبا من مختلف محافظات جمهورية مصر العربية.

وفي سياق متصل, عبّر سونير صقر رئيس الاتحاد الفلسطيني للعبة, عن سعادته بالإنجاز الجديد, متمنيا أن يواصل أبطال فلسطين عروضهم المميزة في البطولات الخارجية.

يشار إلى أن منتخب فلسطين حقق إنجازا تاريخيا قبل أيام قليلة في نفس الرياضة, عقب حصول اللاعب أحمد أبو عمرو على فضية بطولة النمسا.

#الفنون القتالية #فلسطين

الأكثر قراءة اليوم

رابط فحص 100 دولار المنحة القطرية لشهر أكتوبر 2019

الإعلام العبري : مقاتلات سلاح الجو حلقت في سماء غزة للتحقق من نشاط غير عادي

وزير الزراعة يتحدث عن قرار وقف استيراد العجول من "إسرائيل" ويوجه عدة رسائل!

البنتاغون : البغدادي قتل نفسه بتفجير سترة ناسفة بعملية أميركية بإدلب

للمرة الثانية في قطاع غزة .. اختيار رئيس لبلدية أخرى بالتوافق

في صفعة سياسية لإيران...الصدر: "استقيلوا قبل ان تُقالوا...او أصلحوا قبل ان تُزالوا"

تفاصيل اجتماع السفير العمادي مع قيادة "الجهاد الاسلامي" بغزة

الأخبار الرئيسية

جنرالات : الوضع الأمني لإسرائيل على شفا الهاوية

الشعبية : حماس تكرر سلوكها الخاطئ الذي يكرس الانقسام في تعيين رئيس لبلدية رفح

غزة: الاحتلال يطلق عدة قذائف وصفارات الإنذار تدوي بالخطأ

بدء صرف المنحة القطرية في غزة

البنتاغون : البغدادي قتل نفسه بتفجير سترة ناسفة بعملية أميركية بإدلب