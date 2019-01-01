إنجاز جديد لفلسطين في الفنون القتالية المختلطة

القاهرة / سما /

حقق منتخب فلسطين للفنون القتالية المختلطة, إنجازا جديدا, بعدما حصد المركز الأول في بطولة "جمهورية مصر العربية" فئة "أسلوب K1".

وانطلقت البطولة في الساعات الماضية, وظهر فيها الفلسطينيان هادي الكحلوت ومحمد لولو بصورة مميزة, ليحصدا ذهبية فئة "أسلوب K1", رغم مشاركة 240 لاعبا من مختلف محافظات جمهورية مصر العربية.

وفي سياق متصل, عبّر سونير صقر رئيس الاتحاد الفلسطيني للعبة, عن سعادته بالإنجاز الجديد, متمنيا أن يواصل أبطال فلسطين عروضهم المميزة في البطولات الخارجية.

يشار إلى أن منتخب فلسطين حقق إنجازا تاريخيا قبل أيام قليلة في نفس الرياضة, عقب حصول اللاعب أحمد أبو عمرو على فضية بطولة النمسا.