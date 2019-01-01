نقابة الصحفيين تهنىء الصحفيات في اليوم الوطني للمرأة

رام الله / سما /

هنأت نقابة الصحفيين الفلسطينيين، صحفيات فلسطين في كافة أماكن تواجدهن في اليوم الوطني للمرأة الفلسطينية الذي يصادف السادس والعشرين من تشرين الأول.

وأكدت النقابة في بيان، أن الإعلام هو أحد المنابر التي تعمل لإنصاف المرأة الفلسطينية والدفاع عن حقوقها، ولتغيير الصورة النمطية عنها، مؤكدة صونها واحترامها لمشاركة الصحفيات في كافة ميادين العمل النقابي والاعلامي في فلسطين، وانهن يرسمن أعظم لوحة مقدسة في تاريخنا المجيد بتضحياتهن العظيمة.

وبينت أنها تعمل على دعم الصحفيات من خلال تعزيز تواجدهن في الاطر القيادية والتمثيلية بالنقابة والعمل الصحفي وذلك من خلال التشريعات والقوانين التي تعزز وتحمي عملهن وتواجدهن، وكذلك حقوق المرأة الفلسطينية في منظومة التشريعات المحلية وتبيين الانتهاكات التي تتعرض لها الصحفيات في فلسطين إلى جانب سن القوانين الفلسطينية الناظمة للعمل الإعلامي.

وأكدت النقابة اعتزازها بكافة الزميلات الصحفيات في كافة أماكن تواجدهن العملي والقيادي، اللواتي اندفعن بعزيمة لا تلين إلى ميادين الكفاح، حيث ارتقت المرأة الفلسطينية، وذاقت مرارة الأسر والإبعاد والتهجير، وسجّل التاريخ أسماء نساء كان لهن أثرا عظيما في قهر القهر، ورفعن اسم فلسطين عاليًا، وكل عام والمرأة الفلسطينية بألف خير.