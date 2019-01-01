  1. الرئيسية
  2. أخبار فلسطين

نقابة الصحفيين تهنىء الصحفيات في اليوم الوطني للمرأة

الأحد 27 أكتوبر 2019 11:48 ص / بتوقيت القدس +2GMT
نقابة الصحفيين تهنىء الصحفيات في اليوم الوطني للمرأة


رام الله / سما /

 هنأت نقابة الصحفيين الفلسطينيين، صحفيات فلسطين في كافة أماكن تواجدهن في اليوم الوطني للمرأة الفلسطينية الذي يصادف السادس والعشرين من تشرين الأول.

وأكدت النقابة في بيان، أن الإعلام هو أحد المنابر التي تعمل لإنصاف المرأة الفلسطينية والدفاع عن حقوقها، ولتغيير الصورة النمطية عنها، مؤكدة صونها واحترامها لمشاركة الصحفيات في كافة ميادين العمل النقابي والاعلامي في فلسطين، وانهن يرسمن أعظم لوحة مقدسة في تاريخنا المجيد بتضحياتهن العظيمة.

وبينت أنها تعمل على دعم الصحفيات من خلال تعزيز تواجدهن في الاطر القيادية والتمثيلية بالنقابة والعمل الصحفي وذلك من خلال التشريعات والقوانين التي تعزز وتحمي عملهن وتواجدهن، وكذلك حقوق المرأة الفلسطينية في منظومة التشريعات المحلية وتبيين الانتهاكات التي تتعرض لها الصحفيات في فلسطين إلى جانب سن القوانين الفلسطينية الناظمة للعمل الإعلامي.

وأكدت النقابة اعتزازها بكافة الزميلات الصحفيات في كافة أماكن تواجدهن العملي والقيادي، اللواتي اندفعن بعزيمة لا تلين إلى ميادين الكفاح، حيث ارتقت المرأة الفلسطينية، وذاقت مرارة الأسر والإبعاد والتهجير، وسجّل التاريخ أسماء نساء كان لهن أثرا عظيما في قهر القهر، ورفعن اسم فلسطين عاليًا، وكل عام والمرأة الفلسطينية بألف خير.

الأكثر قراءة اليوم

رابط فحص 100 دولار المنحة القطرية لشهر أكتوبر 2019

الإعلام العبري : مقاتلات سلاح الجو حلقت في سماء غزة للتحقق من نشاط غير عادي

وزير الزراعة يتحدث عن قرار وقف استيراد العجول من "إسرائيل" ويوجه عدة رسائل!

البنتاغون : البغدادي قتل نفسه بتفجير سترة ناسفة بعملية أميركية بإدلب

للمرة الثانية في قطاع غزة .. اختيار رئيس لبلدية أخرى بالتوافق

في صفعة سياسية لإيران...الصدر: "استقيلوا قبل ان تُقالوا...او أصلحوا قبل ان تُزالوا"

تفاصيل اجتماع السفير العمادي مع قيادة "الجهاد الاسلامي" بغزة

الأخبار الرئيسية

جنرالات : الوضع الأمني لإسرائيل على شفا الهاوية

الشعبية : حماس تكرر سلوكها الخاطئ الذي يكرس الانقسام في تعيين رئيس لبلدية رفح

غزة: الاحتلال يطلق عدة قذائف وصفارات الإنذار تدوي بالخطأ

بدء صرف المنحة القطرية في غزة

البنتاغون : البغدادي قتل نفسه بتفجير سترة ناسفة بعملية أميركية بإدلب