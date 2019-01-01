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مع تجدد الاحتجاجات.. العراق تحجب "العربية" و"الحدث"

الأحد 27 أكتوبر 2019 11:47 ص / بتوقيت القدس +2GMT
مع تجدد الاحتجاجات.. العراق تحجب "العربية" و"الحدث"


وكالات

أفادت قناة "العربية" الفضائية السعودية بأن حكومة العراق قررت وقف عملها وقناة "الحدث" التابعة لها في العراق، بدعوى عدم وجود ترخيص لديهما.

وذكرت شبكة "العربية" اليوم الأحد أن قوة من الشرطة العراقية طلبت من مراسلي القناتين وقف أي أنشطة صحفية في أراضي البلاد، مشيرة إلى أن ذلك جاء بالتزامن مع تغطيتهما المتواصلة للاحتجاجات الجارية في العراق.

وذكّرت "العربية" بأن مكتبها في بغداد سبق أن تعرض في السادس من الشهر الجاري للاقتحام من قبل مسلحين ملثمين ما أدى إلى إصابة عدد من موظفيه، محملة الشرطة العراقية المسؤولية عن عدم تقديم المساعدة لفريق القناة خلال الهجوم.

ويأتي هذا القرار على خلفية تجدد المظاهرات الغاضبة في العراق مع سقوط قتلى وجرحى في صفوف المحتجين.

المصدر: العربية نت

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