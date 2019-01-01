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جوارديولا ينتقد مانشستر سيتي رغم الفوز على أستون فيلا

الأحد 27 أكتوبر 2019 11:39 ص / بتوقيت القدس +2GMT
جوارديولا ينتقد مانشستر سيتي رغم الفوز على أستون فيلا


وكالات / سما /

انتقد المدرب الإسباني بيب جوارديولا المدير الفني لمانشستر سيتي الإنجليزي أداء لاعبي فريقه بالرغم من الفوز على أستون فيلا بثلاثية دون رد عصر السبت ضمن منافسات الدوري الإنجليزي.

و قال جوارديولا في تصريحات تلفزيونية عقب المباراة : الهدف المكبر في الشوط الثاني ساعدنا كثيراً على الفوز ، الشوط الثاني كان المباراة بالنسبة لنا ، لعبنا 45 دقيقة و لم نلعب 90 دقيقة”.

و أضاف المدرب الإسباني ” تحدثنا مع بعضنا البعض ، كان هناك أخطاء في الشوط الأول و صححنا الأمور ، أحياناً تحدث و لكن الشوط الثاني كان جيداً”.

و أكمل بيب ” الأمر لا يتعلق بالصبر ، رحيم لم يكن عنيفاً و لكنه كان الوحيد القادر على افتتاح التسجيل ، نحتاج للكثير من الإصرار والعزيمة من اللاعبين”.

و عن طرد فيرناندينيو قال ” أحياناً تكون لديك الكثير من المشاكل في مركز واحد و تأتي مشاكل أكثر في نفس الخانة ، هكذا سارت الأمور ، كرة القدم عبارة عن اتخاذ القرارات الصحيحة في الأوقات المناسبة”.

و بخصوص الهدف الثاني قال ” لا أعرف من سجله ؟ أتمنى أن يقضي ( الفار ) 5 دقائق لتحديد من سجل الهدف و ليس لعدم احتسابه من الأساس”.

#جوارديولا #مانشستر سيتي

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