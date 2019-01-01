أوبلاك يواصل تعملقه برقم لا يُصدق مع أتلتيكو مدريد

وكالات / سما /

وصل يان أوبلاك حارس فريق نادي أتلتيكو مدريد تعملقه في الآونة الأخيرة على مستوى التصديات ليقود فريقه لإنهاء الشوط الأول من مباراة أتلتيك بيلباو متقدماً بهدف نظيف.

ويحل أسود الباسك ضيوفاً ثقيلة على ملعب واندا ميتروبوليتانو في العاصمة الإسبانية، مدريد لمواجهة الروخي بلانكوس في مباراة مرتقبة ضمن منافسات الجولة العاشرة من عمر الدوري الإسباني.

الحارس السلوفيني قام بالعديد من التصديات البارزة ليساهم في تقدم الأتلتي في الشوط الأول بهدف لاعب الوسط المميز ساؤول نيجيز.

ونشرت شبكة أوبتا المختصة بالأرقام والإحصائيات في كرة القدم إحصائية مثيرة للغاية حول اللاعب البالغ من العمر 26 عاماً وهي أن أوبلاك تصدى لـ 18 من آخر 19 تسديدة على مرماه مع أتلتيكو مدريد في كل المسابقات، ولم تستقبل شباكه سوى هدف وحيد من ركلة حرة عن طريق داني باريخو نجم فالنسيا في الدوري الإسباني.

يُذكر أن أوبلاك لعب جميع المباريات الـ 10 للأتلتي في لا ليجا هذا الموسم، واستقبل 5 أهداف فقط، وتلقى هدفين في 3 مباريات خاضها في دوري أبطال أوروبا.