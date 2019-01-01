راموس يختار خليفة زيدان في ريال مدريد

وكالات / سما /

اختار المدافع الاسباني سيرجيو راموس لاعب فريق ريال مدريد الإسباني خليفة المدرب الفرنسي زين الدين زيدان في كرسي تدريب النادي الملكي.

شبكة دياريو جول الإسبانية أفادت بأن النار التي كادت أن تحرق زيدان في ريال مدريد هدأت بعد تأجيل الكلاسيكو والفوز على جلطة سراي في دوري الأبطال.

و لكن فلورنتينو بيريز رئيس الريال لا يفكر في الاعتماد على زيدان على المدى البعيد و يريد التعاقد مع مدرب آخر لقيادة الفريق في الموسم المقبل.

و علم نجوم الريال في غرفة الملابس بنوايا بيريز في التحرك للتعاقد مع جوزيه مورينيو أو أنطونيو كونتي كخطة بديلة لكن المدريديستا رفضوا الأمر.

و على رأس الرافضين لفكرة عودة مورينيو كان راموس الذي خرج وأكد في تصريحات صحفية تلميحاً عن مورينيو أن الاحترام يكتسب و لا يفرض بالإجبار في إشارة للعلاقة السيئة مع المو.

و اقترح راموس على إدارة ريال مدريد التحرك للتعاقد مع المدرب الإيطالي ماسيميليانو أليجري ليكون خليفة زيدان في كرسي تدريب الفريق ، بمجرد نهاية الموسم الحالي.

و لا يرتبط أليجري بأي عقد في الوقت الحالي منذ نهاية ارتباطه بفريقه السابق يوفنتوس الإيطالي.