ميسي: رونالدو هو أفضل مهاجم رأيته في حياتي

وكالات / سما /

أجرى ليونيل ميسي، قائد نادي برشلونة، مقابلة صحفية مع وسائل الإعلام الأرجنتينية، وتحدث البولجا خلالها عن عدة أمور، حيث اختار أفضل مهاجم شاهده في مسيرته، إضافة إلى أهدافه المفضلة في مسيرته.

وقال ليونيل ميسي إن الظاهرة رونالدو نازاريو دي ليما، هو أفضل مهاجم تابعه في حياته، وقال حول هذا الأمر: “رونالدو أفضل مهاجم رأيته في حياتي”.

وعن البرازيلي الآخر، رونالدينيو، قال ميسي: “لقد رعاني وساعدني كثيراً، كنت أتمنى أن ألعب معه لفترة أطول”.

وقال البولجا: “أجمل أهدافي؟ دائماً أختار هدفي بالرأس ضد مانشستر يونايتد بنهائي روما لما يحمله من معنى لنا فبفضله حققنا الثلاثية .. ثم هدفي بنصف نهائي الأبطال ضد ريال مدريد لما تعنيه هذه المباراة، وثالثاً هدفي أمام بايرن ميونخ ومراوغتي لبواتينج”.

وتابع: “بالنسبة لي لا أعيش على الأهداف مثل بعض اللاعبين أحب أن أكون جزء اً من الهجمات، أنا لست هدافاً كلاسيكياً، أنا أنطلق من الخلف، لأنني أحب أن أشارك في اللعبة، وأكون على اتصال مع الكرة”.

وأضاف: “في كرة القدم عشت ملايين الأشياء، وعندما تفوز لا يمكنك أن تستمتع كثيراً، لأن هذا لا يتوقف، عليك اللعب كل 3 أيام تقريباً، والتدرب كل يوم، تنتهي مباراة وتأتي الأخرى، ويبدو كل شيء هو بالأمس”.

وواصل: “أصبحت أقرأ المباريات بشكل أفضل، تعلمت أكثر، أصبحت أعرف في أي وقت يجب أن أشارك في اللعبة لأكون فعالاً وحاسماً”.

واختتم ليو تصريحاته في هذا السياق، قائلاً: “أنا لاعب لا أحب أن يستبدلني المدرب، لأنني في نهاية المباراة أجد مساحات أكبر، يكون التعب قد أنهك الخصم، هذه اللحظات هي الأفضل بالنسبة لي في المباراة، لذلك لا أحب أن أفوت هذه اللحظات بخروجي من الملعب.. أقبل أن أدخل من مقاعد البدلاء وألعب حتى النهاية، ولا أحب أن أكون أساسياً، ويقوم المدرب باستبدالي”.