الصالح: تعيين حماس لمجلس بلدي رفح التفاف على العملية الديمقراطية

رام الله / سما /

اعتبر وزير الحكم المحلي مجدي الصالح تعيين حركة حماس رئيس وأعضاء مجلس بلدي لمدينة رفح التفاف على العملية الديمقراطية ولحق كل مواطن انتخاب من يراه مناسبا.

وحذر الصالح في حديث لإذاعة صوت فلسطين، اليوم الأحد، من خطورة تجاوز حركة حماس غير القانوني لصلاحيات وزير الحكم المحلي بتعيين مجلس بلدي بعد مصادقة مجلس الوزراء على ذلك، مشيرا إلى ان هذا الإجراء سيؤثر على عمل البلديات وحصول المواطنين على الخدمات المطلوبة .

وأشار إلى أن حماس كانت رفضت إجراء انتخابات البلديات في المحافظات الجنوبية والتي تمت في المحافظات الشمالية.

يذكر أن حركة حماس منعت بالقوة مرات عديدة اجراء الانتخابات المحلية في قطاع غزة، واستندت إلى اسلوب التعيين للمجالس البلدية في القطاع، الامر الذي رفضته كافة فصائل منظمة التحرير ومؤسسات المجتمع المدني.