حزب غانتس يقترح حل وسط لمفاوضاته مع الليكود وهذا اهم تفاصيله ..

القدس المحتلة / سما /

ذكرت قناة ريشت كان العبرية، اليوم الأحد، أن حزب أزرق- أبيض الذي يتزعمه بيني غانتس والمكلف بتشكيل الحكومة الجديدة، سيقترح حل وسط خلال اللقاء المزمع عقده مساء اليوم في مقر كيرياه مع رئيس الوزراء الإسرائيلي المؤقت وزعيم حزب الليكود بنيامين نتنياهو، من أجل نجاح المفاوضات.

وبحسب القناة، فإنه سيتم تشكيل ائتلاف بدون الأحزاب الأرثوذكسية المتطرفة في المرحلة الأولى، وخلال الأشهر التي ستلي تشكيل هذا الائتلاف يمكن طرح بعض القضايا المتعلقة بالدين والدولة وتمريرها في الكنيست، مثل قانون تجنيد المتدينين وعمل السوبر ماركت يوم السبت، وكل ما يتعلق بقوانين الشؤون الدينية والدولة التي تعارضها تلك الأحزاب المتطرفة.

وبينت القناة، إنه في حال تم الموافقة على ذلك وتمرير تلك القوانين وإنجاح الانجازات المتعلقة بالدين والدولة، سيوافق حزب غانتس على التناوب مع نتنياهو في منصب رئاسة الوزراء.

وأشارت القناة، إلى أن الاقتراح ينص أنه بعد هذه المرحلة يمكن ضم الأحزاب الأرثوذكسية المتطرفة للائتلاف مجددًا وخلال تواجدهم في الحكومة لا يتم الترويج لأي قوانين تتعلق بمسائل الدين والدولة.