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بعد 89 يوما.. الأسير قعدان يعلق اضرابه عن الطعام بعد تحديد سقف اعتقاله الاداري

الأحد 27 أكتوبر 2019 10:30 ص / بتوقيت القدس +2GMT
بعد 89 يوما.. الأسير قعدان يعلق اضرابه عن الطعام بعد تحديد سقف اعتقاله الاداري


القدس المحتلة / سما /

أفادت هيئة شؤون الأسرى والمحررين، اليوم الأحد، بأن الأسير طارق قعدان علّق اضرابه عن الطعام بعد 89 يوماً، بعد التوصل إلى اتفاق مع مصلحة سجون الاحتلال يقضي بتحديد سقف اعتقاله الإداري.

وأفادت هيئة شؤون الأسرى والمحررين لمراسلنا، بأن قعدان انتزع تخفيضا لحكمه الإداري الحالي من ستة شهور إلى أربعة أشهر غير قابلة للتجديد.

وكان الأسير قعدان (47 عاما)، من بلدة عرابة جنوب جنين، قد بدأ اضرابا مفتوحا عن الطعام بتاريخ 31-7-2019.

يذكر أن محكمة الاحتلال الإسرائيلي كانت قد جددت في الثالث والعشرين من الشهر الجاري الاعتقال الإداري له، رغم تدهور وضعه الصحي.

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