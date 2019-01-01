  1. الرئيسية
  2. أخبار فلسطين

"عدم الانحياز" تدعم فلسطين وتطالب باحترام سيادتها

الأحد 27 أكتوبر 2019 09:36 ص / بتوقيت القدس +2GMT
"عدم الانحياز" تدعم فلسطين وتطالب باحترام سيادتها


رام الله / سما /

اختتمت قمة دول حركة عدم الانحياز السبت، أعمالها في العاصمة الأذرية باكو، بمشاركة 120 بلدا، واستمرت يومين، مؤكدة في بيانها الختامي دعمها لفلسطين ومطالبة باحترام سيادة سوريا.
ووفقا لوكالة الأنباء السورية "سانا"، فقد جدد قادة دول وحكومات "عدم الانحياز" التزامهم الثابت بمعارضة أي خطوة من شأنها انتهاك وحدة وسلامة وحرمة أراضي سوريا، مؤكدين احترام سيادتها الوطنية ورفض التدخل بشؤونها الداخلية.
ودعا قادة دول وحكومات الحركة، في البيان الختامي كل الدول "للامتناع عن التهديد باستخدام القوة أو استخدامها بشكل ينسجم مع ميثاق الأمم المتحدة".
كما جدد البيان الدعم والتضامن مع سوريا لاستعادة الجولان السوري المحتل، وإدانة الإعلانات الأحادية الصادرة عن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب حول اعتبار الجولان السوري المحتل تابعا لإسرائيل، مؤكدين أنه "إعلان تعسفي وغير قانوني".
ووفقا لوكالة "الأناضول"، فقد أعرب البيان الختامي، عن دعمه وتضامنه مع الشعب الفلسطيني، مؤكدا ضرورة زيادة الجهود لحل المشكلة في فلسطين بشكل دائم ومرض.
وأوضح البيان أن الحل العادل والسلمي للقضية الفلسطينية مهم للسلام والاستقرار في الشرق الأوسط والعالم، داعيا إسرائيل إلى "وضع حد للانتهاكات الجسيمة بحق القانون الدولي".
ودان سياسة الاحتلال والضم الإسرائيلية ونقل الولايات المتحدة سفارتها إلى القدس.

الأكثر قراءة اليوم

رابط فحص 100 دولار المنحة القطرية لشهر أكتوبر 2019

الإعلام العبري : مقاتلات سلاح الجو حلقت في سماء غزة للتحقق من نشاط غير عادي

وزارة التنمية : حماس تتحكم بالمنحة القطرية بالقوة و لا علم لنا بها

للمرة الثانية في قطاع غزة .. اختيار رئيس لبلدية أخرى بالتوافق

في صفعة سياسية لإيران...الصدر: "استقيلوا قبل ان تُقالوا...او أصلحوا قبل ان تُزالوا"

البنتاغون : البغدادي قتل نفسه بتفجير سترة ناسفة بعملية أميركية بإدلب

تفاصيل اجتماع السفير العمادي مع قيادة "الجهاد الاسلامي" بغزة

الأخبار الرئيسية

بدء صرف المنحة القطرية في غزة

البنتاغون : البغدادي قتل نفسه بتفجير سترة ناسفة بعملية أميركية بإدلب

لهذا السبب .. الملك عبد الله درس طرد السفير الإسرائيلي من عمان

غانتس ونتنياهو يلتقيان اليوم الأحد في مقرّ وزارة الأمن بتل ابيب

عجول

وزير الزراعة يتحدث عن قرار وقف استيراد العجول من "إسرائيل" ويوجه عدة رسائل!