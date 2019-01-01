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"سانا": الجيش التركي يشن هجوماً عنيفاً على مناطق في ريف رأس العين

السبت 26 أكتوبر 2019 09:29 م / بتوقيت القدس +2GMT
"سانا": الجيش التركي يشن هجوماً عنيفاً على مناطق في ريف رأس العين


دمشق /سما/

أفادت الوكالة العربية السورية للأبناء "سانا"، بأن الجيش التركي مسنوداً بفصائل المعارضة المسلحة شن هجوما عنيفا على ناحية أبو راسين في ريف رأس العين.

وقالت الوكالة إن وحدات الجيش السوري دخلت إلى الأطراف الجنوبية لناحية أبو راسين، مؤكدة على أنها تتابع تقدمها شمالا باتجاه الحدود السورية – التركية.

وفي ناحية باب الخير في ريف راس العين، دخل رتل من القوات التركية، بعد اشتباكات عنيفة أسفرت عن وقوع قتلى وجرحى.

ووفقا لـ"المرصد السوري لحقوق الإنسان"، فقد اندلعت اشتباكات عنيفة على ثلاثة محاور في منطقتي باب الخير ومريكيز التابعتين لبلدة أبو راسين، إضافة إلى اشتباكات وقصف عنيف في قرية "الداودية" الواقعة على طريق رأس العين-تل تمر.

ونقل المرصد عن مصادر قولها إن الاشتباكات أسفرت عن مقتل 6 من عناصر "قوات سوريا الديمقراطية" (قسد) و9 من عناصر "الجيش السوري الحر" المدعوم من تركيا.

ووفقاً للمصادر، فقد دخلت القوات السورية بلدة أبو راسين الواقعة تحت سيطرة "قوات سوريا الديمقراطية"، تزامنا مع الاشتباكات العنيفة التي اندلعت بين "قسد" من جانب والقوات التركية والفصائل الموالية لها من جانب آخر.

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