السفير عمر كتمتو يطلق اليوم كتابه المسرحي "بيت ليس لنا" في متحف محمود درويش

رام الله / سما /

وصل إلى فلسطين، السبت، الكاتب والسفير الدكتور عمر صبري كتمتو للمشاركة في حفل التوقيع شخصياً على كتابه "بيت ليس لنا" في الحفل الذي سينظَّم مساء الأحد في متحف محمود دوريش، بتنظيمٍ من مؤسسة سيدة الأرض.

وقال الدكتور عمر كتمتو لـ"القدس" عن شعوره وهو سيكرم في وطنه: "شعور لا يوصف، له طعم خاص، منذ شاهدت علمنا الفلسطيني يرفرف فوق المباني بعد اجتياز النهر شعرت بالسعادة التي لا توصف".

وتابع كتمتو وهو يحاول أن يحبس دموعه التي أبت إلا أن تتدفق من أعماقه لتختلط بصوته الدافئ قائلاً: "لقد غمرتموني بحبكم، هذا الاستقبال وهذا التكريم لهما مكانة وقيمة خاصة، شكراً لفلسطين وشكراً لمؤسسة سيدة الأرض.

وأشار كتمتو إلى أن عمله يلامس الواقع العربي الحزين، الذي يحيط بالوضع الفلسطيني، وأنه حصل على جائزة، وبالرغم من ذلك فهو يشك بأن هذا العمل سيجد النشر والتوزيع في الدول العربية.

وقال كتمتو الذي كان سفيراً لفلسطين في أُوروبا، وله أعمال أدبية متميزة، إن كتابه المسرحي يحمل اسم (بيت ليس لنا)، وعنوانه مستوحى من أحد أعمال الشهيد غسان كنفاني.

وعرج عمر كتمتو إلى أيام طفولته في عكا، وهو يستذكر الروضة والشوارع والأماكن العامة التي لا تزال عالقة في ذاكرته.

ورحب محافظ أريحا والأغوار جهاد أبو العسل، الذي استقبل كتمتو في مقصورة كبار الضيوف، بحضور مدير عام المعابر نظمي مهنا والحسيني، بالدكتور كتمتو الذي اعتبره قامة وقيمة، ويستحق منا تكريمه على ما قدمه للشعب الفلسطيني وللقضية الوطنية.

وقال الرئيس التنفيذي لمؤسسة سيدة الأرض كمال الحسيني: إن فلسطين تستقبل قامة وطنية قدمت الكثير للوطن، ولا تزال تعطي، وإننا نعتز ونفخر بحضور الدكتور عمر كتمتو إلى أرض الوطن، ليكون بيننا ونحتفل معاً بعمله المسرحي الذي أهداه لروح الشهيد غسان كنفاني.

وأضاف: إن مؤسسة سيدة الأرض ستنظم الأحد حفلاً لتوقيع كتاب السفير الدكتور عمر صبري كتمتو، وهو عبارة عن مسرحية تتحدث عن الواقع الفلسطيني بشكلٍ خاص، والوطن العربي بشكلٍ عام، وهذه المسرحية إهداء للشهيد غسان كنفاني، وتأتي من ضمن المبادرة لطباعة 10 كتب لعشرة كتاب فلسطينيين عاشوا الشتات، وسوف تكون هذه الدفعة الثالثة لطباعة الكتاب الثالث من هذه المبادرة ، وعلى هامش هذا اللقاء سيكون هناك معرض لعشرين فناناً تشكيلياً.

ومن الجدير ذكره أن الدكتور عمر كتمتو ابن عكا، وبعد النكبة كان في دمشق، ومنذ نعومة أظافره، وكان سفيراً لفلسطين في عدة دول أوروبية.