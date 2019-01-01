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ليبرمان: لن ندعم أي قانون ينص على استقالة نتنياهو في حال وُجهت له لائحة اتهام

السبت 26 أكتوبر 2019 09:13 م / بتوقيت القدس +2GMT
ليبرمان: لن ندعم أي قانون ينص على استقالة نتنياهو في حال وُجهت له لائحة اتهام


القدس المحتلة / سما /

 قال أفيغدور ليبرمان، زعيم حزب "إسرائيل بيتنا"، مساء السبت، إنه لن يدعم أي قانون ينص على استقالة بنيامين نتنياهو، رئيس الوزراء الإسرائيلي، في حال وُجهت لائحة اتهام ضده.

وأوضح في مقابلة مع قناة 12 العبرية أن "استقالة نتنياهو تُستوجب فقط في حال تمت إدانته من المحكمة، وليس بتوجيه لائحة اتهام ضده".

وبشأن تشكيل الحكومة الإسرائيلية، قال :إنه بإمكان حزبي أزرق- أبيض، والليكود حل المشكلة ووضع "الأنا" جانبًا، مشددًا على ضرورة التنبه لمصالح إسرائيل بدلًا من المصالح الشخصية.

وبين أن هناك أربعة خيارات الآن، منها ثلاثة سيئة، والرابع ممتاز، والأول يتمثل في حكومة ضيقة يرأسها نتنياهو، وأُخرى مماثلة برئاسة غانتس، أو التوجه لانتخابات، وهذه هي خيارات سيئة، أم الخيار الأفضل والممتاز تشكيل حكومة وحدة واسعة تجمع الحزبين، ويشكلان ائتلافًا واسعًا.

وأشار إلى أن حزبه لا يرغب في أي مصلحة شخصية، ولو كان يريد ذلك لانضم لحكومة ضيقة، مشيرًا إلى أنه يرغب في أن تتشكل حكومة واسعة.

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