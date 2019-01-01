تفاصيل اجتماع السفير العمادي مع قيادة "الجهاد الاسلامي" بغزة

غزة / سما /

التقى رئيس اللجنة القطرية لإعادة إعمار غزة، محمد العمادي، وفداً من قيادة حركة الجهاد الإسلامي في فلسطين، في مقر إقامته بغزة، اليوم السبت.

ومثّل الوفد كلا من عضويّ المكتب السياسي لحركة الجهاد الإسلامي خالد البطش وخضر حبيب.

وناقش العمادي مع وفد الحركة آخر الأوضاع على الساحة الفلسطينيـة، مؤكداً ضرورة العمل من أجل إنهاء الانقسام الفلسطيني وتحقيق الوحدة.

وشدد على وقوف دولة قطر على مسافة واحدة من جميع الفصائل الفلسطينية، ودعمها الكامل لحقوق الشعب الفلسطيني وقضيته العادلة حتى إقامة الدولة الفلسطينية.

من جهته، ثمّن وفد الجهاد الإسلامي الدور القطري البارز في دعم القضية الفلسطينية بشكل عام وقطاع غزة بشكلٍ خاص، وما قدمته دولة قطر على مدار السنوات الماضية من دعم كبير وملحوظ في مجالات مختلفة.

ووجّهوا شكرهم العميق للقيادة القطرية والشعب القطري الشقيق، على ما يبذلونه من جهود كبيرة في التخفيف من معاناة سكان القطاع وتوفير احتياجاتهم.