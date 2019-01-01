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"الإذاعة والتلفزيون" تدين اعتداء الاحتلال على الطواقم الصحفية في الأغوار

السبت 26 أكتوبر 2019 07:20 م / بتوقيت القدس +2GMT
"الإذاعة والتلفزيون" تدين اعتداء الاحتلال على الطواقم الصحفية في الأغوار


رام الله / سما /

أدانت الهيئة العامة للإذاعة والتلفزيون، اعتداء قوات الاحتلال على الطواقم الصحفية، ومن بينها مراسل تلفزيون فلسطين في طوباس أمير شاهين، واحتجازهم خلال تغطيتهم لمسيرة سلمية في منطقة الحمة بالأغوار الشمالية.

وطالبت الهيئة، في بيان صحفي مساء اليوم السبت، المؤسسات الدولية والحقوقية ذات العلاقة، بالقيام بواجبها لحماية الصحفيين الفلسطينيين ووضع حد لهذه للانتهاكات الاسرائيلية، مؤكدة أنها ستستمر بالقيام بواجبها الوطني والمهني مهما كان الثمن.

واعتبر المشرف العام على الاعلام الرسمي أحمد عساف، أن الاعتقالات والاعتداءات الممنهجة والمستمرة بحق الجسم الصحفي، لن تثني الاعلام الوطني عن القيام بواجبه، بفضح جرائم الاحتلال بحق ابناء شعبنا.

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