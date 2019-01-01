  1. الرئيسية
  2. شؤون عربية ودولية

مظاهرة مليونية في عاصمة تشيلي

السبت 26 أكتوبر 2019 07:13 م / بتوقيت القدس +2GMT
مظاهرة مليونية في عاصمة تشيلي


سما / وكالات/

تظاهر ما يقارب مليون شخص، في عاصمة تشيلي، سانتياغو، في أكبر تظاهر بالبلاد منذ اندلاع العنف قبل نحو أسبوع احتجاجا على التفاوت الاجتماعي.

وقالت وسائل اعلامية، أن المحتجين حملوا الأعلام الوطنية ورقصوا بالشوارع وقرعوا على القدور بملاعق خشبية ورفعوا لافتات تطالب بتغييرات سياسية واجتماعية، وساروا لأميال في أنحاء العاصمة وصولا إلى ساحة إيطاليا.

ومساء الجمعة، عاد معظمهم إلى بيوتهم قبيل موعد سريان حظر التجول الذي بدأ في الحادية عشرة.

وغرّدت حاكمة سانتياغو كارلا روبيلار عبر حسابها في "توتير"، إن مليون شخص شاركوا في مسيرات بالعاصمة"

الأكثر قراءة اليوم

رابط فحص 100 دولار المنحة القطرية لشهر أكتوبر 2019

طقس فلسطين : ما الذي سيحدث اليوم حتى الاثنين ؟

العمادي يعلن عن موعد والية صرف المنحة القطرية لـ 75 ألف أسرة بغزة

الإعلام العبري : مقاتلات سلاح الجو حلقت في سماء غزة للتحقق من نشاط غير عادي

تفاصيل اجتماع هنية مع السفير العمادي بغزة

إسرائيل : عقوبات على السلطة لمنعها استيراد الأبقار من الدولة العبرية

وزارة التنمية : حماس تتحكم بالمنحة القطرية بالقوة و لا علم لنا بها

الأخبار الرئيسية

عجول

وزير الزراعة يتحدث عن قرار وقف استيراد العجول من "إسرائيل" ويوجه عدة رسائل!

5db451f042360432eb35f72f

"طقس العرب": منخفض شديد الندرة يتمركز قرب غزة ويتحرك ليلا الى النقب وجنوب الاردن

مستشفى المطلع

تصريح هام صادر عن وزارة الصحة بخصوص اي مريض لا تستقبله مستشفى المطلع بالقدس

اجتماع طارئ للحكومة برئاسة اشتيه لبحث القضايا المتعلقة بمستشفيات القدس

السلطة

السلطة: الوضع على الأرض متقلب للغاية ومستقبلنا يواجه تهديدات وجودية ولن نقف مكتوفي الأيدي!