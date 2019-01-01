باب القصر يحصل على جائزة "أفضل فندق فاخر لإقامة المؤتمرات في الإمارات"

ابو ظبي/سما/

حصل فندق باب القصر، المطل على كورنيش ابوظبي ، على جائزة "أفضل فندق فاخر لإقامة المؤتمرات والفعاليات والمعارض في دولة الإمارات"، وذلك في حفل جوائزالسفر العربي 2019 بدبي الأربعاء الماضي .

وقد أقيمت هذه الفعالية الهامة، في منتجع "ويستين دبي شاطئ الميناء السياحي"، وتشكل منبرًا رئيسيًا لتكريم أفضل الجهات العاملة في قطاعاتالضيافة والسياحة والسفر وتسليط الضوء على ما يميزها من عروض وخدمات في مختلف المجالات. ويتم اختيار المرشحين لنيل الجوائز من خلال نظام تصويت فريد ولجنة تحكيم ذات احترافية عالية.

وقال السيد نيمو أسيموفيك، المدير العام لفندق باب القصر معلقًا بهذا الصدد: " يشرفنا حصولنا على هذا التكريم المرموق الذي يعكس جهد فريقنا وتفانينا في منح ضيوفنا تجربة فاخرة لا تضاهى".

وأضاف بالقول: "نحن ملتزمون بمنح ضيوفنا أفضل الخدمات الممكنة. ولذالدينا العديد من المشاريع المثيرة التي ستنطلق في المستقبل القريب وسيكون من شأنها الارتقاء بتجربة ضيوفنا وتعزيز سمعة فندقنا كأحد المعالم البارزة في العاصمة".

يتمتع فندق باب القصر بتصاميم فريدة تعكس الضيافة العربية الأصيلة بلمسةإبداعية مبتكرة. ويوفر العديد من المزايا الفاخرة والتي تتضمن، غرف وأجنحة فسيحة ذات تجهيزات مميزة، وخيارات ذوقية عالمية، ومركز لياقة بدنية مجهز بأحدث المعدات، وأضخم لاونج خاص برجال الأعمال. بالإضافة إلى قاعة احتفالات ضخمة وحديقة رائعة تقع بمحاذاة الشاطئ. أما المرافق الخاصة بإقامة المؤتمرات والفعاليات والمعارض فتتضمن 16 غرفة اجتماع مجهزة بأحدث التقنيات التكنولوجية، تمتاز بتصاميمها الداخلية المتقنة وإطلالتها الخلابة على أفق مدينة أبوظبي، ما يجعله الوجهة الأفضل لجميع المسافرين.