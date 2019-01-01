تحويل القيادي بدران جابر الى الاعتقال الاداري

بيت لحم / سما /

حولت سلطات الاحتلال الاسرائيلي الى الاعتقال اداري القيادي المناضل بدران جابر"73 سنة " لمدة اربعة اشهر، وهو من سكان مدبنة الخليل .

وصادق قاضي عسكري اسرائيلي في محكمة عوفر العسكرية على القرار الصادر من قبل جهاز الشاباك الاسرائيلي مستندا الى ما يسمى بالملف السري الذي يحظر على الاسير او محاميه من الاطلاع عليه بدعوى الحفاظ على مصادر المعلومات الواردة فيه، الا ان ممثل النيابة العسكرية ادعى بان جابر احد قيادات الجبهة الشعبية ويشكل خطرا على امن المنطقة التي يعيش فيها.

وكانت قوات الاحتلال قد اعتقلت جابر من منزله في الخليل قبل نحو اسبوعين وهو من الوجوه الوطنية البارزة وسبق وان امضى اكثر من 15 عاما خلف القضبان وعمل على مدى عقود طويلة مربيا للاجيال، كما اعتقل عددا من ابنائه على مدى السنوات الماضية ولا زال ابنه مجد معتقلا .