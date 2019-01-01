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"طقس العرب": منخفض شديد الندرة يتمركز قرب غزة ويتحرك ليلا الى النقب وجنوب الاردن

السبت 26 أكتوبر 2019 05:53 م / بتوقيت القدس +2GMT
"طقس العرب": منخفض شديد الندرة يتمركز قرب غزة ويتحرك ليلا الى النقب وجنوب الاردن


غزة / سما/

أعلن موقع "طقس العرب"، أن صور الأقمار الصناعية ومراكز الاستشعار عن بعد في المركز، تشير إلى وجود منخفض جوي متوسطي شبه استوائي متمركز إلى الغرب من قطاع غزة.

ويعتبر وجود المنخفض الجوي ذو الخصائص شبه الاستوائية وفي هذا المكان من البحر الأبيض المتوسط من الأمور شديدة الندرة، وتقدر سرعة الرياح حول مركز المنخفض بحوالي 20 عقدة (40 كم/ساعة).

ويشير المركز إلى أن المنخفض مكتسب لخصائص شبه استوائية أي أن درجات حرارة دافئة نسبيا ترافقه مع أمطار غزيرة ورياح قوية وأمواج عاتية.

ومن المتوقع أن يتحرك هذا المنخفض الجوي إلى منطقة النقب الفلسطيني، ومن ثم إلى جنوب غرب الأردن وبعدها يتلاشى ويضمحل.

وستتأثر المملكة نهار الأحد بحالة من عدم الاستقرار الجوي ناجمة عن بقايا المنخفض الجوي شبه الاستوائي، بحيث تتهيأ الفرصة من جديد في ساعات ما بعد الظهر لهطول زخات رعدية وعشوائية من الأمطار في مناطق مختلفة، قد تكون غزيرة في مناطق جغرافية ضيقة وخاصة في مناطق الأغوار الشمالية بما قد يتسبب بتشكل السيول في تلك المناطق.

ودعا المركز، سكان المناطق التي سيضربها المنخفض الجوي، وبناء على المعطيات، إلى متابعة النشرات الجوية والتحديثات التي ستصدر تباعا خلال الساعات القادمة.

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