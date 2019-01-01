حماس: لن نقبل باجراء انتخابات عامة لا تشمل القدس وغزة والضفة معا

غزة / سما /

أكدت حركة حماس ، اليوم السبت، أن "الانتخابات يجب أن تكون عامة ومتزامنة وتجري في القدس وقطاع غزة والضفة الغربية".

وقال المتحدث باسم حماس حازم قاسم عبر (فيسبوك) إن حركته "لا تقبل بأي شكل من الأشكال إجراء انتخابات عامة دون أن تشمل القدس وقطاع غزة والضفة".

وأضاف أنه "لا انتخابات دون القدس وغزة، واستثناء أي منهما يعني تعميق الانقسام الفلسطيني وتعقيد كل محاولات استعادة بناء النظام السياسي بما يشمل الكل الفلسطيني".

وأشار المتحدث باسم حماس إلى ضرورة عدم تكرار ما حدث في الانتخابات البلدية "عندما أجرتها السلطة في الضفة دون باقي المناطق". وفقا له، حيث وصف ذلك بأنه "خطأ جسيم يجب ألا يتكرر".