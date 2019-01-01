المالكي يطلع رئيسة وزراء بنغلادش على التطورات السياسية

باكو /سما/

أطلع وزير الخارجية والمغتربين رياض المالكي، رئيسة وزراء بنغلادش الشيخة حسينة، على آخر التطورات السياسية.

واستعرض المالكي، خلال لقائه رئيسة وزراء بنغلادش على هامش اجتماع القمة الـ18 لدول حركة عدم الانحياز المنعقد في العاصمة الأذربيجانية باكو، بحضور سفير فلسطين لدى أذربيجان ناصر عبد الكريم، الأوضاع التي تعيشها فلسطين تحت الاحتلال، واستمرار إسرائيل في انتهاكاتها وعدوانها على شعبنا وأرضه ومقدساته واصرارها على تجاهل حقه في العيش بحرية وكرامة اسوة بشعوب العالم.

وتطرق إلى العلاقات الثنائية الوطيدة التي تربط البلدين والشعبين الصديقين، سيما اهمية البناء على نتائج زيارة الرئيس محمود عباس إلى بنغلادش قبل عامين، بدءا من ضرورة عقد اجتماع اللجنة الحكومية المشتركة التي تم اعتمادها والعمل على تأسيس مجلس رجال أعمال مشترك بما يحقق مصالح البلدين، في مجالات مختلفة بما فيها قطاعات الصناعة والزراعة والصحة والطاقة وغيرها.

وطلب المالكي، من رئيسة الوزراء، إدخال اتفاقية إعفاء جواز السفر الدبلوماسي من تأشيرة الدخول إلى بنغلادش، حيز التنفيذ، وأبلغها أنه سيتم افتتاح شارع في مدينة الخليل الفلسطينية باسم والدها الشيخ مجيب الرحمن مؤسس جمهورية بنغلادش، ودعاها لتقوم شخصيا بافتتاح هذا الشارع.

بدورها، رحبت الشيخة حسينة بدعوتها لزيارة فلسطين وافتتاح شارع باسم والدها المؤسس، ووعدت بترتيب الزيارة في اقرب وقت ممكن.

وأكدت أن قضية فلسطين لها كامل الدعم والاسناد من بلدها، وأنها أعطت تعليماتها الواضحة بالدعم المطلق لفلسطين وقضاياها في كافة المناسبات.

وأشار المالكي إلى دور الوكالة الفلسطينية للتعاون الدولي مطلع هذا العام بشمول بنغلادش ضمن برامجها، خاصة ما يتعلق باستصلاح الأراضي الزراعية وفي مجال التكنولوجيا الزراعية.

ورحبت الشيخة حسينة بآفاق الاستثمار الفلسطيني في بلدها ولا سيما في قطاع التكنولوجيا الزراعية، وأنها على استعداد لتوفير كافة الإمكانيات للنهوض بالعلاقة بين البلدين.