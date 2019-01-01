مصرع 10 أشخاص جراء هطول أمطار غزيرة في اليابان

طوكيو /سما/

لقي عشرة اشخاص، وأدرج ثلاثة آخرون في عداد المفقودين، نتيجة الأمطار الغزيرة التي شهدها وسط اليابان، بعد أسبوعين فقط من هبوب الإعصار هاغيبيس.

وبحسب السلطات ووسائل إعلام، أسفرت انزلاقات للتربة وسيول عن مصرع تسعة أشخاص، بينهم مسنان عثر عليهما غارقين بسيارتيهما، في منطقة شيبا في جنوب-شرق طوكيو.

وأظهرت صور جوية عمال إنقاذ أثناء إزالتهم حطام منزلين في قطاع ضمن هذه المنطقة التي نكبتها السيول.

وعثر على جثة امرأة تبلغ 40 عاماً قرب شاطئ فوكوشيما (شرق)، بحسب مسؤول في الإطفاء.

كما بدأ غواصون من الشرطة عمليات بحث عن ثلاثة مفقودين.