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اجتماع طارئ للحكومة برئاسة اشتيه لبحث القضايا المتعلقة بمستشفيات القدس

السبت 26 أكتوبر 2019 04:31 م / بتوقيت القدس +2GMT
اجتماع طارئ للحكومة برئاسة اشتيه لبحث القضايا المتعلقة بمستشفيات القدس


رام الله / سما /

أكد الناطق باسم حكومة رام الله إبراهيم ملحم، أن رئيس الوزراء د. محمد أشتية صباح الأحد، اجتماعا طارئاً بحضور وزير المالية شكري بشارة، ووزيرة الصحة مي الكيلة.

وأفاد ملحم، بأن الاجتماع، سيبحث العديد من القضايا المتعلقة بمستشفيات القدس.

الجدير ذكره أن  المدير التنفيذي العام لمستشفى المطلع د. وليد نمور، أعلن توقفه عن استقبال المرضى، في أعقاب تفاقم تداعيات الأزمة المالية الخانقة الناتجة عن تراكم ديون السلطة الفلسطينية المستحقة لمستشفى المطلع، وبالأخص المرضى الجدد الذين يحتاجون الى العلاجات الكيماوية باهظة الثمن وغير ذلك، والتي هي بالأساس غير متوفرة في مخازن المستشفى نتيجة الازمة المالية.

وقال نمور، إن التأخر في دفع مستحقات مستشفى المطلع من ديون السلطة الوطنية الفلسطينية قد أدت الى خلق ازمة مالية حادة، وصلت الى حد يجعل من المستشفى غير قادر على استقبال الحالات الجديدة للمرضى.

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