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التشريعي والداخلية يزوران عائلة مسيحية تعرضت لسطو في غزة

السبت 26 أكتوبر 2019 04:25 م / بتوقيت القدس +2GMT
التشريعي والداخلية يزوران عائلة مسيحية تعرضت لسطو في غزة


غزة / سما/

قام وفدٌ مشترك من المجلس التشريعي الفلسطيني ووزارة الداخلية في غزة صباح اليوم السبت، بزيارة عائلة مسيحية تعرضت للسطو على منزلها بهدف السرقة قبل عدة أيام.

وقال الوفد أن الأجهزة الشرطية والجهات المعنية قامت بالقبض على الجناة المنفذين لعملية السطو على عائلة مسيحية خلال فترة قياسية من الزمن، مؤكداً أن العدالة ستأخذ مجراها وأنه لا أحد فوق القانون.

وقدم الوفد الزائر الذي يضم أحمد بحر النائب الأول لرئيس المجلس التشريعي، واللواء توفيق أبو نعيم وكيل وزارة الداخلية بغزة، هدى نعيم النائب في المجلس التشريعي، التهنئة بسلامة العائلة المسيحية بعد مغادرتها من المستشفى وتماثلها للشفاء.

ووجهت العائلة المسيحية الشكر للوفد الزائر على موقفه ومبادرته بالزيارة الكريمة، مؤكدة أنها كعائلة مسيحية تحظى باحترام المجتمع الفلسطيني والحكومة في غزة.

يشار إلى أن عائلة الصوري المسيحية تعرضت قبل عدة أيام لعملية سطو على منزلها الكائن في حي الصبرة في مدينة غزة بهدف السرقة، حيث قام الجناة بسرقة مصاغات ذهبية ومبالغ مالية، وقاموا بالاعتداء على المواطن برنان الصوري (75 عاماً) وزوجته نازك الصوري (58 عاماً)، وأن الأجهزة الأمنية في غزة ألقت القبض عليهم بوقت قياسي.

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