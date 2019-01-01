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مستوطنون يقطعون 25 شجرة زيتون معمرة في نحالين غرب بيت لحم

السبت 26 أكتوبر 2019 03:06 م / بتوقيت القدس +2GMT
مستوطنون يقطعون 25 شجرة زيتون معمرة في نحالين غرب بيت لحم


بيت لحم / سما /

 قطع مستوطنون، اليوم السبت، 25 شجرة زيتون معمرة، في أراضي بلدة نحالين غرب بيت لحم.

وقال نائب رئيس بلدية نحالين هاني فنون، إن مستوطنين قطعوا 25 شجرة زيتون معمرة، في منطقة الجمجوم جنوب البلدة، المحاذية للبؤرة الاستيطانية "بيت عاين" الجاثمة على أراضي المواطنين في بلدة صوريف وقرية الجبعة، تعود ملكيتها للمواطنين يوسف عبد الرحمن فنون، وعبد المطلب محمد فنون .

وأضاف ان المستوطنين خطوا عبارات على الصخور في تلك المنطقة يهددون المزارعين من الدخول إلى تلك الأراضي ويدعون بملكيتها لهم.

وأشار فنون الى ان منطقة الجمجوم تتعرض للمرة الثالثة وخلال عام واحد لتقطيع الأشجار، في اطار استهداف أراضي صوريف والجبعة، كما أقامت قوات الاحتلال بوابة حديدية على مدخل هذه الأراضي، وهو ما يجبر أصحابها على سلك طرق وعرة للوصول لها .

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