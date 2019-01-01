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"حركي فتح" للصحفيين يعلق على تصريحات الداخلية بغزة حول اعتقال الصحفي الاغا

السبت 26 أكتوبر 2019 03:04 م / بتوقيت القدس +2GMT
"حركي فتح" للصحفيين يعلق على تصريحات الداخلية بغزة حول اعتقال الصحفي الاغا


غزة / سما /

عقب حركي  فتح للصحفيين، على تصريح الناطق باسم وزارة الداخلية والامن والوطني بقطاع غزة حول اعتقال الصحفي هاني الاغا.

وأكد المكتب الحركي المركزي للصحفيين بالاقاليم الجنوبية في بيان له، ان هذا الاتهام الموجه للزميل هاني الاغا يعتبر استمرارا للاتهامات التي كانت توجهها أجهزة أمن حماس للصحفيين الذين يتم اعتقالهم في غزة ومن ثم يتبين بعد الإفراج عنهم عدم صحتها بتاتا، وان اعتقالهم جاء لعملهم الصحفي، وأنه تم توجيه هذه الاتهامات الباطلة لإرهاب الصحفيين ومن يتدخل من أجل الإفراج عنهم.

ويطالب المكتب الحركي المركزي للصحفيين كافة المؤسسات الحقوقية بالتدخل العاجل من أجل الإفراج عن الزميلين هاني الاغا المعتقل لليوم 32 على التوالي وبسام محيسن المعتقل لليوم الخامس.

وقالت الداخلية في تصريحٍ صحفي، إن توقيف "الآغا" جاء على خلفية تقديمه معلومات تمس بالأمن العام لصالح جهات أمنية، ولا علاقة لتوقيفه بطبيعة عمله الصحفي أو حرية الرأي والتعبير.
وأشارت، إلى أنّه تم اتباع الإجراءات القانونية في القضية، وهو حالياً موقوف على ذمة المحكمة على خلفية التهمة الموجهة إليه. وقد تمت زيارته، والاطلاع على ظروف توقيفه من قبل عدة مراكز حقوقية.

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