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العالول:التهديدات الاسرائيلية للسلطة تاكيد لأهمية سلاح المقاطعة الاقتصادية

السبت 26 أكتوبر 2019 02:59 م / بتوقيت القدس +2GMT
العالول:التهديدات الاسرائيلية للسلطة تاكيد لأهمية سلاح المقاطعة الاقتصادية


رام الله / سما /

اعتبر نائب رئيس حركة فتح محمود العالول صباح يوم السبت التهديدات الإسرائيلية لسلطة رام الله، بشأن قرار الأخيرة وقف استيراد العجول من إسرائيل،أنها دليل واضح تماماً على مدى تأثير المقاطعة على هذا الاحتلال ومدى تأثير الضغط الاقتصادي عليه.

وقال العالول في حديث مع إذاعة صوت فلسطين :"ان الاحتلال الإسرائيلي يمتص دماء وخيرات الشعب الفلسطيني، ويرسل لنا البضائع غير الجيدة ويعتبر شعبنا مزبلة لبضائعه الفائضة(..) .

وشدد العالول على أن ذلك دليل واضح تماماً على مدى أهمية مقاطعة هذه البضائع الإسرائيلية، وهم الآن يهددون نتيجة قضية استيراد العجول.

ودعا العالول لأن تكون مقاطعة بضائع الاحتلال الإسرائيلي، ثقافة سائدة لدى شعبنا الفلسطيني ، سواء جاءت هذه البضائع أم لا.

وكانت قناة كان الإسرائيلية قد قالت الليلة الماضية ان إسرائيل تدرس وقف السماح للسلطة في رام الله، بإدخال بضائع ومنتوجات تتبرع بها دول أجنبية إلى المناطق ووقف تصدير زيت الزيتون ومحاصيل التمر منها إلى دول عربية في حال لا تتراجع عن قرارها وقف استيراد العجول من إسرائيل إليها.

وتوجه مربو العجول في إسرائيل، الى رئيس الوزراء الاسرائيلي بنيامين نتنياهو ليتدخل في الأزمة ، محذرين من مغبة فقدان نحو ألف شخص مصادر رزقهم وإلحاق خسائر مالية تصل إلى مئات ملايين الشواكل في حال عدم عدول سلطة رام الله، عن قرارها مقاطعة استيراد العجول من إسرائيل.

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