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"الأشغال بغزة" ترفع حالة الجهوزية والاستعداد لمواجهة المنخفض الجوي

السبت 26 أكتوبر 2019 02:53 م / بتوقيت القدس +2GMT
"الأشغال بغزة" ترفع حالة الجهوزية والاستعداد لمواجهة المنخفض الجوي


غزة / سما/

أعلن وكيل وزارة الأشغال العامة والإسكان بغزة ناجي سرحان أن وزارته رفعت حالة الجهوزية والاستعداد لمواجهة المنخفض الجوي المتوقع.

وقال سرحان في تصريح له اليوم السبت، إن وزارته تشرف على اللجنة الحكومة العليا للطوارئ، حيث تم عقد اجتماعا مع الهيئات الحكومية المختلفة لمناقشة الاستعداد لمواجهة أية طوارئ تنجم عن أي منخفض جوي يتعرض له قطاع غزة.

وأكد على أن طواقم الوزارة الفنية وفرق الطوارئ التابعة للوزارة قام بتنظيف مصارف شارعي صلاح الدين والرشيد تحسبا لأية طارئ.

وأوضح أن طواقم وزارة الأشغال العامة قامت بصيانة رقعة أرضية قبل جسر وادي غزة واعادة تأهليها من جديد حيث استمر العمل فيها حتى ساعات متأخرة من الليل وذلك منعا للحوادث وحفاظا على سلامة المواطنين.

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