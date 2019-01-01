لقاء مثمر يجمع اتحاد المقاولين ومجلس القضاء الاعلى

غزة / سما /

التقى وفد من اتحاد المقاولين بمحافظات غزة مع المستشار د. زياد ثابت رئيس اللجنة الفنية في المجلس الأعلى للقضاء الخميس، لبحث قضايا المقاولين المنظورة أمام القضاء جراء الازمات التي يعاني منها المقاولين.

وحضر اللقاء يوم الخميس بقصر العدل، كل من أمين سر مجلس إدارة الاتحاد أ. جهاد الفرا وأمين الصندوق م. هاشم سكيك، وعضو المجلس أ.هاني القاعود، بتكليف من رئيس الاتحاد أسامة كحيل.

وعرض الفرا الأزمات التي يتعرض لها المقاولين جراء الأوضاع الاقتصادية الصعبة واحتجاز مستحقات المقاولين المتراكمة لدى وزارة المالية، وتداعيات ذلك على المقاولين وقدرتهم المالية.

وبيّن الفرا الآثار الكارثية لتحكم الية اعمار غزة الأمني والفني في عمل المقاولين ومنع نحو 45% منهم من العمل، وتأثير ذلك على التزاماتهم المالية مع المتعاملين، كما شرح قضية ختم الفواتير برام الله باعتبارها ازدواجية للضريبة تثقل كاهل المقاولين.

وأكد الفرا أن الأزمات السابقة سببت تعثر مالي لغالبية المقاولين، وتعرضهم للملاحقات النيابية والشرطية والقضائية دون تفهم لحقوقهم المالية العادلة لدى الحكومة .

من جانبه أبدى المستشار د. ثابت إدراكه لوضع المقاولين في إطار الوضع الاقتصادي الصعب في قطاع غزة، مؤكدا تفهمه لحل قضايا المقاولين في اطار القانون، وأهمية التعاون مع اتحاد المقاولين لحل القضايا العالقة.

واعتبر وفد الاتحاد أن اللقاء ايجابي ومثمر يؤسس لتواصل وتعاون مشترك يحمي الحقوق لكل الاطراف، ويساهم في تخفيف حدة الازمات الاقتصادية على المقاولين وشركائهم.