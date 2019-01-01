فرض إغلاق على بلدة عزون ونصب حاجز عسكري شرق قلقيلية

قلقيلية / سما /

–اغلقت سلطات الاحتلال المدخلين الشمالي المطل على الطريق الالتفافي رقم 55 والغربي المعروف بمدخل عزبة الطبيب لبلدة عزون شرق قلقيلية، وفرضت اجراءات مشددة حول البلدة المحاصرة بالبوابات الحديدية والأبراج العسكرية والكاميرات الأمنية .

واكد شهود عيان، ان الاحتلال فرض حالة من الشلل التام على البلدة بحجة القاء زجاجات حارقة على مركبات المستوطنين ليلة امس واصابة مركبة اسرائيلية على الطريق الالتفافي رقم 55 شمال البلدة .

وفي ذات السياق نصب جيش الاحتلال حاجزا عسكريا على مدخل قلقيلية الشرقي وشدد من اجراءات التفتيش للمواطنين وخصوصا المركبات التي تحمل لوحة تسجيل اسرائيلية لفلسطينيي الداخل الذين ياتون للتسوق ايام السبت ، وتسبب الحاجز بأزمة مرورية في المكان .