نشطاء فلسطينيون وأجانب يرفعون علم فلسطين في مستوطنة سلعيت

رام الله / سما /

"اقتحم نشطاء فلسطينيون وأجانب، اليوم السبت، بؤرة استيطانية في منطقة الاغوار شمال الضفة الغربية، وأنزلوا علماً اسرائيلياً، ورفعوا مكانه العلم الفلسطيني، قبل أن يتدخل جيش الاحتلال.

ووقع شجار بالأيدي بين النشطاء والمستوطنين في تلك البؤرة قبل أن يتدخل جيش الاحتلال، الذي قام باحتجاز ثلاثة من النشطاء المناهضين للاستيطان في الأراضي الفلسطينية.

وأقام المستوطنون في هذه البؤرة قبل حوالي عامين على أراضي قرية بردلة الفلسطينية الواقعة في منطقة الأغوار شمال شرق الضفة الغربية، واطلقوا عليها اسم "سلعيت".

وقال الناشط في مواجهة الاستيطان عبد الله ابو راحمة "اقتحمنا البؤرة الاستيطانية وكانت لنا فرصة كي نزيل علم الاحتلال ونرفع العلم الفلسطيني".

وأضاف عبد الله "لغاية الان الجيش يحتجز ثلاثة من النشطاء الذين شاركوا معنا".

وقالت نقابة الصحافيين إن الجيش احتجز سبعة صحافيين تواجدوا في المكان.

ويشارك نشطاء أجانب ومنهم اسرائيليون مع نشطاء فلسطينيين في العديد من الأنشطة ضد الاستيطان في الاراضي الفلسطينية.