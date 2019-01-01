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الاردن يؤكد اليوم استعادة منطقتي الباقورة والغمر الى السيادة الهاشمية

السبت 26 أكتوبر 2019 02:29 م / بتوقيت القدس +2GMT
الاردن يؤكد اليوم استعادة منطقتي الباقورة والغمر الى السيادة الهاشمية


القدس المحتلة / سما /

أوضحت وزيرة الاعلام الأردنية جمانة غنيمات ان منطقتي الباقورة والغمر ستعودان الى المملكة في العاشر من الشهر المقبل عملا بملحقي اتفاقية السلام مع إسرائيل. 

وأضافت غنيمات في سياق حديث لقناة "الجزيرة" القطرية، ان استعادة المنطقتين سيتم في التاريخ المحدد دون الحاجة لإجراءات مسبقة.

وفي السياق ذاته، تصادف اليوم الذكرى الـ 25 لإبرام معاهدة السلام بين البلدين التي تم التوقيع عليها في المعبر الحدودي "العربة" بين الراحلين رئيس الوزراء الإسرائيلي، يتسحاق رابين والملك الأردني حسين، برعاية الرئيس الأمريكي سابقا بيل كلينتون.

وكان العاهل عبد الله الثاني قد امر قبل عام بعدم تجديد ملحقي الباقورة والغمر.

ويذكر انه بموجب معاهدة السلام بين البلدين تزود اسرائيل الاردن بحوالي 50 مليون متر مكعب من المياه سنويا. 

كما نصت المعاهدة على ان يعمل الجانبان على دفع مشروع قناة البحرين لإيصال مياه البحر الاحمر الى البحر الميت واستخدام القناة لتوليد الطاقة الا ان هذا المشروع لا يزال عالقا.

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