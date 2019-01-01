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الإعلام العبري : مقاتلات سلاح الجو حلقت في سماء غزة للتحقق من نشاط غير عادي

السبت 26 أكتوبر 2019 02:24 م / بتوقيت القدس +2GMT
الإعلام العبري : مقاتلات سلاح الجو حلقت في سماء غزة للتحقق من نشاط غير عادي


غزة / سما /

قالت القناة "13" العبرية، إن مقاتلات سلاح الجو التابعة لجيش الاحتلال حلقت للتحقق من نشاط غير عادي رصد في سماء وسط قطاع غزة.

وأفادت تقارير عبرية في ذات السياق، إنه لم توجه أي تعليمات لمستوطنين غلاف غزة بشأن الحادثة.

وفي التفاصيل قال متان تسوري انه تم التعرف على شيء غير عادي في قطاع غزة أدى إلى نشاط الطائرات المقاتلة، لا يوجد حاليا إرشادات خاصة لسكان الغلاف، لا يوجد حاليا مزيد من التفاصيل

وفي وقت لاحق قال ألموغ بوكير:"  انتهى الحدث في سماء قطاع غزة -دون توضيح التفاصيل-، عادت الطائرات المقاتلة إلى القاعدة، عودة إلى الوضع الطبيعي.

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