  1. الرئيسية
  2. أخبار فلسطين

35 ألف مسافر تنقلوا عبر معبر الكرامة

السبت 26 أكتوبر 2019 02:01 م / بتوقيت القدس +2GMT


اريحا / سما /

تنقل اكثر من 35 الف مواطنا وزائرا عبر معبر الكرامة خلال الأسبوع الماضي، فيما أوقفت الشرطة 118 مطلوبا جنائياً.

وذكرت ادارة العلاقات العامة و الإعلام في الشرطة " أن عدد المغادرين خلال الأسبوع بلغ (15695) شخصا، فيما بلغ عدد المسافرين القادمين (19315) شخصا، وأن حركة المسافرين كانت متوسطة .

وأشارت إلى أن شرطة المعبر قبضت خلال الفترة نفسها على (118) مطلوبا جنائيا وممنوعا من السفر ،سواء أثناء محاولتهم المغادرة عبر المعبر، أو ترقب وصولهم أثناء دخولهم للأراضي الفلسطينية ، وهم مطلوبين في قضايا مرفوعة أمام المحاكم الفلسطينية على اختلاف تقسيماتها .

و أضافت" أن جميع الأجهزة الأمنية و المدنية في الإدارة العامة للمعابر و الحدود قدمت العديد من التسهيلات والخدمات لكافة المواطنين، حيث تم التنسيق ل (12) حالة مرضية للسفر ما بين جانبي المعبر في سيارات الإسعاف الفلسطينية، فيما أعاد الجانب الإسرائيلي (8) مواطنين خلال الفترة نفسها بحجة الأسباب الأمنية " .

#مسافرين #معبر الكرامة

الأكثر قراءة اليوم

"ناسا" تحذر من إعصار مداري غير مسبوق يضرب مصر وفلسطين صباح السبت

العمل بالتوقيت الشتوي يبدأ الليلة

العمادي يعلن عن موعد والية صرف المنحة القطرية لـ 75 ألف أسرة بغزة

تفاصيل اجتماع هنية مع السفير العمادي بغزة

"الوضع الأمني هش".. الكشف عن هدف تصريحات كوخافي بشأن الوضع الأمني في غزة ولبنان

إسرائيل : عقوبات على السلطة لمنعها استيراد الأبقار من الدولة العبرية

نصر الله: معلومات تفيد بأن الوضع اللبناني دخل في دائرة الاستهداف الدولي والإقليمي

الأخبار الرئيسية

u

الإعلام العبري : مقاتلات سلاح الجو حلقت في سماء غزة للتحقق من نشاط غير عادي

النخالة : إجراءٌ انتخابات تشريعية وفرضها كأمرٍ واقعٍ تكريس لحالة التشتت

موسكو تنشر صورا لتهريب النفط السوري بحراسة أمريكية

وزارة التنمية : حماس تتحكم بالمنحة القطرية بالقوة و لا علم لنا بها

طقس فلسطين : ما الذي سيحدث اليوم حتى الاثنين ؟