35 ألف مسافر تنقلوا عبر معبر الكرامة

اريحا / سما /

تنقل اكثر من 35 الف مواطنا وزائرا عبر معبر الكرامة خلال الأسبوع الماضي، فيما أوقفت الشرطة 118 مطلوبا جنائياً.

وذكرت ادارة العلاقات العامة و الإعلام في الشرطة " أن عدد المغادرين خلال الأسبوع بلغ (15695) شخصا، فيما بلغ عدد المسافرين القادمين (19315) شخصا، وأن حركة المسافرين كانت متوسطة .

وأشارت إلى أن شرطة المعبر قبضت خلال الفترة نفسها على (118) مطلوبا جنائيا وممنوعا من السفر ،سواء أثناء محاولتهم المغادرة عبر المعبر، أو ترقب وصولهم أثناء دخولهم للأراضي الفلسطينية ، وهم مطلوبين في قضايا مرفوعة أمام المحاكم الفلسطينية على اختلاف تقسيماتها .

و أضافت" أن جميع الأجهزة الأمنية و المدنية في الإدارة العامة للمعابر و الحدود قدمت العديد من التسهيلات والخدمات لكافة المواطنين، حيث تم التنسيق ل (12) حالة مرضية للسفر ما بين جانبي المعبر في سيارات الإسعاف الفلسطينية، فيما أعاد الجانب الإسرائيلي (8) مواطنين خلال الفترة نفسها بحجة الأسباب الأمنية " .