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الغارديان: ملكة جمال إيران قد تواجه الإعدام

السبت 26 أكتوبر 2019 01:29 م / بتوقيت القدس +2GMT
الغارديان: ملكة جمال إيران قد تواجه الإعدام


مانيلا/ وكالات/

نشرت صحيفة الغارديان مقالاً لجيمي فوليرتون يسلط فيه الضوء على قضية ملكة جمال إيران المحتجزة في مطار نينوي أكينو في الفليبين وتحاول الحصول على حق اللجوء فيها، لأنها مستهدفة وقد تتعرض للإعدام حال عودتها لطهران.
ونقل كاتب المقال عن بهارى زارى بهارى قولها إنها تخشى على حياتها إذ قد يحكم عليها بالإعدام بسبب مواقفها السياسية إذ أنها عبرت عن دعمها لمعارضين إيرانيين في السابق.
وأضاف أن السلطات الإيرانية تتهمها بالاعتداء والضرب على مواطن إيراني في الفلبين.
وأردف كاتب المقال أن السلطات الفلبينية أوقفتها بسبب طلب تقدمت به السلطات الإيرانية إلى الإنتربول، مضيفاً أن وزارة العدل الفلبينية أعلنت أنه ليس هناك سبب لرفض دخولها أراضيها، بينما يتم مراجعة طلب اللجوء الذى تقدمت به.
وكانت ملكة الجمال السابقة رفعت صورة لشاه إيران السابق رضا بهلوى في مسابقة لملكات الجمال، لأنها تراه بطلاً سعى لبناء دولة ديمقراطية بعيدة تمامًا عن رجال الدين”.
وختم بالقول إن بهاري تخشى على حياتها وأنها قد تتعرض للسجن مدة 25 عامًا على الأقل في حالة إيداعها السجون الإيرانية أو الإعدام. (بي بي سي)

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