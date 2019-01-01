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داخلية غزة: توقيف الأغا لتقديمه معلومات لصالح جهات أمنية

السبت 26 أكتوبر 2019 01:18 م / بتوقيت القدس +2GMT
داخلية غزة: توقيف الأغا لتقديمه معلومات لصالح جهات أمنية


غزة / سما /

قالت وزارة الداخلية والأمن الوطني في غزة السبت، إن "توقيف المواطن هاني الأغا لدى جهاز الأمن الداخلي جاء على خلفية تقديمه معلومات تمس بالأمن العام لصالح جهات أمنية".

وذكر المتحدث باسم الداخلية إياد البزم في بيان أنه "لا علاقة لتوقيف الأغا بطبيعة عمله الصحفي أو حرية الرأي والتعبير".

وأشار إلى أنه تم اتباع الإجراءات القانونية في القضية، وهو حاليًا موقوف على ذمة المحكمة على خلفية التهمة الموجهة إليه".

وأوضح البزم في بيانه أنه تمت زيارة الأغا والاطلاع على ظروف توقيفه من قبل عدة مراكز حقوقية.

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