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الديمقراطية: انضمام الكنائس الأميركية إلى مقاطعة الشركات التي تدعم الاحتلال يساعد بعزله دولياً

السبت 26 أكتوبر 2019 01:14 م / بتوقيت القدس +2GMT


رام الله / سما /

أشادت الجبهة الديمقراطية لتحرير فلسطين ، بقرار المجلس التنفيذي للكنائس الأسقفية بتبني قرار مقاطعة الشركات المتورطة باستثمارات تدعم الاحتلال الإسرائيلي للأراضي العربية والفلسطينية، وخاصة شركتي موتورولا وكاتربرل.

وقالت الجبهة في بيان لها :"  إن هذا القرار ببعده الإنساني وما يحمله من رؤية عادلة لقضية شعبنا وحقوقه الوطنية المشروعة، يشكل خطوة مهمة على طريق توحيد موقف الكنائس المسيحية في العالم، ضد الاحتلال وسياساته العنصرية وضد الاستيطان الاستعماري، وضد سياسة التعدي على المقدسات الفلسطينية، المسلمة والمسيحية ومحاولة مصادرتها وتهويدها بدعاوى وذرائع مختلفة، وباطلة.

وأضافت الجبهة أن مثل هذه الخطوة الشجاعة تشكل دعماً لحملة مقاطعة إسرائيل وسحب الاستثمارات منها [B.D.S]، على طريق موقف دولي، ينزع الشرعية عن الاحتلال، ويفرض العزلة الدولية على دولة التمييز العنصري والفاشي في اسرائيل، ويؤيد بقوة وفعالية الحقوق الوطنية والقومية للشعوب العربية في استرداد كل شبر من أراضيها المحتلة، وشعبنا الفلسطيني في الحرية وتقرير المصير والاستقلال والعودة.

#الجبهة الديمقراطية #الكنائس #مقاطعة

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